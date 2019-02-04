الخزعلي: الاجهزة العسكرية قادرة على إخراج القوات الاميركية بليلة ظلماء

اعتبر الامين العام لعصائب اهل الحق قيس الخزعلي أنه "بامكان الاجهزة العسكرية ان تخرج القوات الامريكية" بليلة ظلماء"، مشيراً الى ان "تصريحات الرئيس الاميركي دونالد ترامب الاخيرة تكشف حقيقة مشروع واشنطن في العراق"، لافتاً إلى أنه "لدى العراق برلمان يستطيع ان يتخذ القرار المناسب بشأن التواجد الاميركي في العراق".
وبين أنه "لدى العراق ايضا مؤسسات عسكرية من جيش وشرطة وحشد وجهاز مكافحة الارهاب، ويستطيع ان يخرج القوات الامريكية من العراق سواء كان عددها خمسة او سبعة او حتى لو كانت تسعة الاف شخص بليلة ظلماء"، لافتاً إلى أن "تصريحات ترامب الاخيرة تكشف حقيقة المشروع الاميركي في العراق بانه يستهدف دول الجوار"، مشيراً الى ان "البعض كان يقول بان التواجد الاميركي هو لمساعدة العراق".
ولفت الخزعلي إلى أن "الدستور يمنع استهداف دول الجوار"، مشيراً الى انه "على ترامب ان يعلم ان العراق دولة قوية عسكريا واجتماعيا وسياسيا وان العراق هو من يفرض قراره".
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