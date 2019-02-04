بري عرض والسفير الفرنسي قوانين سيدر وروما-2 وإستقبل السفير الكويتي

إستقبل رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​، السفير الفرنسي في ​لبنان​ ​برونو فوشيه​ الذي هنأه ب​تشكيل الحكومة​. وجرى البحث في بعض القوانين المتعلقة بمؤتمري سيدر وروما-2 والإسراع في مناقشتها وإقرارها. كما تطرق الحديث الى الحدود البحرية والبرية الجنوبية وترسيمها بأسرع وقت سيما أن الإسرائيليين قد طرحوا للتلزيم بمحاذاة الحدود اللبنانية في محاولة للسرقة لاسيما من المخزون اللبناني.

ثم التقى السفير الكويتي في لبنان عبدالعال القناعي الذي هنأ الرئيس بري على تشكيل الحكومة، وجرى عرض للعلاقات الثنائية والوضع في المنطقة. كما استقبل وزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والمعلوماتية عادل افيوني.