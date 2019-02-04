فرعية اللجان تستكمل غدا درس اقتراح قانون انشاء محمية حرش بيروت

تعقد اللجنة الفرعية المنبثقة عن ​اللجان النيابية المشتركة​ برئاسة النائب ​فؤاد مخزومي​ جلسة في الثانية عشرة والنصف من بعد ظهر غد الثلثاء الواقع فيه 5/2/2019، وذلك لاستكمال درس: اقتراح القانون الرامي الى انشاء محمية ​حرش بيروت​ الطبيعية المقدم من النائب فؤاد مخزومي.

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