باسيل بحث مع نظيريه القبرصي واليوناني تطوير العلاقات وتوحيد المواقف

عقد وزير الخارجية والمغتربين ​جبران باسيل​ اجتماعا مع وزير خارجية قبرص نيكوس خريستودوليدس ونائب وزير الخارجية اليوناني جورج كاتروغالوس على هامش أعمال المؤتمر الوزاري لدول ​الجامعة العربية​ و​الاتحاد الأوروبي​ في ​بروكسل​، وتناول البحث تطوير العلاقات الجيدة بين ​لبنان​ والبلدين لجهة توحيد المواقف من المصالح المشتركة التي تربط الدول الثلاث ولا سيما قضايا ​الأمن​ و​النفط​ والنازحين و​اللاجئين​ و​مكافحة الارهاب​ وحماية ​البيئة​ المتوسطية.

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