لجنة الدفاع ناقشت مشروع القانون المتعلق بالرسوم البلدية

ناقشت ​لجنة الدفاع​ النيابية مشروع القانون المتعلق بالرسوم والعلاوت البلدية وطلبت من ممثلي وزارتي الداخلية والمالية درس الموضوع بشكل معمق واعداد دراسة معمقة حول هذا الموضوع، وبالنسبة لمشروع القانون المتعلق باستبدال اسم بلدة ​بشامون​ باسم مدينة بشامون تبين انه لا يوجد نص قانوني واضح وتم تأجيل البت به.

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