طرابلسي: لإعطاء ملفات الكهرباء والنفايات والضمان الأولوية في البيان الوزاري

هنّأ عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ​إدكار طرابلسي​ اللبنانيّين ب​الحكومة​ الجديدة، وناشد كلا من رئيس الجمهورية ​ميشال عون​، ورئيس الحكومة ​سعد الحريري​، والوزراء المعنيّين بإعداد ​البيان الوزاري​، أن يُعطوا ملفات ​الكهرباء​ و​النفايات​ و​الضمان الاجتماعي​ وخلق الوظائف الجديدة الأولوية.

وحضّ طرابلسي وزير العمل على تنشيط المؤسسة الوطنية للاستخدام لتأمين الوظائف للمحتاجين اليها، وأهاب بالحكومة أن تعيد النظر بالتوظيف العشوائي الحاصل في ​القطاع العام​، وفي الوقت عينه، بأن تضمن الميثاقيّة ومقتضيات الوفاق الوطني في التوظيف والتعيينات في قطاعات الدولة كافة.

وطالب رئيس الحكومة ووزير المهجرين بإدراج ملفَّي ​المية ومية​ وحيلان على قائمة البلدات التي تحتاج لأموال ​صندوق المهجرين​ للإخلاءات قبل إقفال الوزارة.

وعلى الصعيد التربوي، دعا طرابلسي الحكومة ووزير التربية إلى تبني ​سياسة​ تربوية تُعزز ​التعليم المهني والتقني​ وتجعله الخيار الأول للناشئة ليُساهم في النهوض الاقتصادي المرجو، كما طالب بإعادة البحث في قانون ​الزواج المدني​ الاختياري للبدء في السير نحو ​الدولة المدنية​.