طرابلسي: لإعطاء ملفات الكهرباء والنفايات والضمان الأولوية في البيان الوزاري

هنّأ عضو تكتل "لبنان القوي" النائب إدكار طرابلسي اللبنانيّين بالحكومة الجديدة، وناشد كلا من رئيس الجمهورية ميشال عون، ورئيس الحكومة سعد الحريري، والوزراء المعنيّين بإعداد البيان الوزاري، أن يُعطوا ملفات الكهرباء والنفايات والضمان الاجتماعي وخلق الوظائف الجديدة الأولوية.
وحضّ طرابلسي وزير العمل على تنشيط المؤسسة الوطنية للاستخدام لتأمين الوظائف للمحتاجين اليها، وأهاب بالحكومة أن تعيد النظر بالتوظيف العشوائي الحاصل في القطاع العام، وفي الوقت عينه، بأن تضمن الميثاقيّة ومقتضيات الوفاق الوطني في التوظيف والتعيينات في قطاعات الدولة كافة.
وطالب رئيس الحكومة ووزير المهجرين بإدراج ملفَّي المية ومية وحيلان على قائمة البلدات التي تحتاج لأموال صندوق المهجرين للإخلاءات قبل إقفال الوزارة.
وعلى الصعيد التربوي، دعا طرابلسي الحكومة ووزير التربية إلى تبني سياسة تربوية تُعزز التعليم المهني والتقني وتجعله الخيار الأول للناشئة ليُساهم في النهوض الاقتصادي المرجو، كما طالب بإعادة البحث في قانون الزواج المدني الاختياري للبدء في السير نحو الدولة المدنية.
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