حاكم الشارقة يروي واقعة إلقاء القبض عليه في الستينات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد قاسم:

استعاد الشيخ سلطان القاسمي، حاكم الشارقة، ذكرياته وقت التحاقه بكلية الزراعة، جامعة القاهرة، في ستينيات القرن الماضي، هو وصديقه وخضوعه للتحقيق.

وقال القاسمي، في مؤتمر عقد داخل خيمة نصبت بكلية الزراعة، اليوم الاثنين: "من ضمن المواقف التي صادفتها عندما أُخذت تحري في شارع جابر بن حيان، أنا وصديق ومعنا كاميرا، وجاء ضابط وسألنا: "بتصوروا إيه؟ قلنا بنصور نباتات، قال: معاكوا بطاقة؟ قلنا لا.. طب حد يعرفكم؟ طبعًا لا".

وأضاف: "لكن كان في واحد يعرفنا، فأحضره الضابط وسأله قال له تعرفوه؟ فرد الرجل آه ليه؟ ورد الضابط ده بيصور مناطق عسكرية، قال: لا معرفهوش.. وجري، راح الضابط سلمنا للقسم على إننا إسرائيليين وبنصور مناطق عسكرية.. وفين وفين لما خرجونا، بعد تدخل ضابط كان مسؤولًا عن الطلاب في الجامعات وقلت له أنت عرفتني منين؟ قال لي من ملفك، وبعدها جالي ضابط قال لي الكبير بتاعنا عايزك. قلت "عبدالناصر" قال لي.. لا الكبير بتاعنا إحنا".

وتابع: "قلت للضابط سبني أطلعلك الباسبور، لكني لم أجده وضربوني"، مضيفًا أنه تم إطلاق سراحه هو وصديقه بعد ذلك.

وأكد أن لديه ذكريات، كلها طيبة في كلية الزراعة وحواري مصر القديمة.