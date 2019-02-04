برلماني لممثل وزارة الصحة: "إعلانات أدوية المخدرات على فيسبوك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

قال الدكتور أيمن أبوالعلا، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن الإدمان وانتشار تعاطي المخدرات والزيادة السكانية؛ أخطر مشكلتين في مصر بعد الإرهاب.

وأضاف "أبوالعلا"، خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، اليوم؛ لمناقشة قضية الإدمان وانتشار تعاطي المخدرات بين الشباب، أنه من الناحية التشريعية يجب الإسراع في إرسال مشروع القانون الذي يدرس في وزارة الصحة للبرلمان؛ لمناقشته.

وقال "أبو العلا"، موجهًا حديثه لممثلي وزارة الصحة: "لو دخلتوا على "فيسبوك" هناك أدوية مدرجة في المخدرات ويعلن عنها، والبرلمان أصدر قانون تنظيم الإعلانات عن الأدوية، ويتضمن عقوبات على المعلن ووسيلة الإعلان، يجب تفعيله".

واستطرد "أبوالعلا": "اللي قاعد في الصيدلية صيدلي مينفعش يسيب الصيدلية ويخلي واحد بدبلوم فني يصرف دواء للناس، والدواء لازم يصرف من روشتة الطبيب، ولابد من تشديد الرقابة، وبالنسبة للعلاج فيجب زيادة المراكز العلاجية في الوزارة لأنها قليلة جدًا، وهي عبارة عن سجن للمجرم مش علاج للإدمان"، متسائلاً عن دور المركز القومي للبحوث الاجتماعية و الجنائية.

من جانبه، طالب النائب محمود بسيوني، بزيادة مراكز علاج الإدمان أو تخصيص مركز على الأقل بكل محافظة لحل تلك مشكلة.