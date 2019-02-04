نيويورك تايمز تكشف عن البنك الذي رفض منح ترامب قرضا

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

كتبت - نور إبراهيم:

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن بنك دويتشة الألماني رفض منح الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" قرض مالي أثناء حملته الإنتخابية للرئاسة عام 2016.

أكدت الصحيفة أن كبار مسئولي البنك ناقشوا طلب قرض ترامب الذي كان يرغب بعمل مشروع في اسكتلندا "ترامب تيرنبيرى جولف"

لأنه كان ضمن حملته المحفوفة بالمخاطر.

وأضاف المسؤولون أنهم قلقين من تخلف ترامب عن سداد القرض حال فوزه بالرئاسة، وفي هذه الحالة سوف يتعين على البنك الإستيلاء على أصول من الرئيس أو

عدم تحصيل الدين.

ومن جانبه كذبت المتحدثة بإسم منظمة ترامب "أماندا ميللر" الصحيفة، وأصدرت أن الشركة سعت للحصول على قرض من البنك، وأن الرئيس قادر على تمويل العمل في المنتجع بشكل مستقل.

وأضافت أن ترامب أشترى تيرنبيرى دون أى تمويل، ووضع الرئيس عشرات ملايين الدولارات من أمواله الخاصة في عملية التجديد التي بدأت عام 2014.