مصرع وإصابة 16 شخصًا جراء انفجار سيارة مفخخة بمقديشو

انفجار سيارة مفخخة بمقديشو وكالات : أعلن ضابط بارز بالشرطة الصومالية اليوم الاثنين مصرع سبعة أشخاص في انفجار سيارة مفخخة بالعاصمة مقديشيو، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وقال الكابتن محمد حسين إن تسعة أشخاص

ولم تعلن أي جهة مسئوليتها عن هذا الانفجار حتى الآن. لوكالة أنباء الشرق الأوسط.وقال الكابتن محمد حسين إن تسعة أشخاصآخرين قد أصيبوا في هذا الانفجار الذي وقع قرب مكاتب الحكومة المحلية في مقديشيو.ولم تعلن أي جهة مسئوليتها عن هذا الانفجار حتى الآن.

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