روسيا: فرض أي حلول خارجية لفنزويلا تدخل في شئونها

دميتري بيسكوف

وكالات :

أكد دميتري بيسكوف السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين ، أن فرض أي حلول خارجية لفنزويلا يعد بمثابة تدخل في شؤونها الداخلية، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.



وأضاف بيسكوف اليوم الأثنين أن أي

حل للأزمة في فنزويلا ممكن فقط من قبل الفنزويليين ، وأن فرض أي حلول او تشريع يعد بمثابة محاولة اغتصاب السلطة، وتعتبرها ( موسكو) تدخلا في الشؤون الداخلية لفنزويلا.



جدير بالذكر أن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو قد رفض المهلة التي حددتها سبع دول أوروبية ومدتها ثمانية أيام ، - والتي انتهت اليوم - لإجراء انتخابات رئاسية، تحت طائلة الاعتراف برئيس البرلمان خوان جوايدو رئيسا للبلاد .