مدير تعليم تبوك يُكرّم المعلم العطوي منقذ العائلة من السيول

تبوك - عبد المنعم البراشي :

كرّم مدير عام التعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري، المعلم ماجد عبدالله العطوي، والذي ساهم في إنقاذ عائلة سعودية بعدما احتجزت السيول مركبتهم لعدة ساعات .

وقال أثناء تكريمه للمعلم: "سرّني

ما قدمت من عمل بطولي تستحق الشكر عليه نسأل الله أن يجزيك خير الجزاء ، مضيفاً بأن رسالة التعليم السامية تدفع المعلم لتقديمالعطاء الانساني بلا حدود".من جانبه، قدم المعلم ماجد العطوي شكره لسعادة مدير عام التعليم على هذا الاحتفاء والتكريم وقال دائما نلمس من سعادتكم التحفيز والتكريم في كل المجالات، وما فعلته هو الواجب الذي يحتمه الموقف داعياً الله أن يحفظ الجميع.