قصف جوي فرنسي على متمردين حاولوا التوغل في تشاد

مقاتلات فرنسية من طراز "ميراج 2000"

وكالات :

شنت مقاتلات فرنسية من طراز "ميراج 2000" - بالتنسيق مع الحكومة التشادية - غارات داخل حدود تشاد على موكب مسلحين متمردين حاولوا عبور الحدود الشمالية لتشاد من ليبيا بواسطة 40 سيارة نقل، وفقًا لوكالة انباء الشرق الأوسط.

وذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم الاثنين، أن الجيش الفرنسي أكد نبأ قصف متمردين تشاديين توغلوا داخل تشاد وأن القصف جرى لمنعهم من هذا التوغل، مضيفًا أنه تم تنفيذ هذا التدخل من قبل قوة "برخان" الفرنسية

استجابة لطلب من السلطات التشادية وفي إطار احترام اتفاقيات الدفاع التي تربط بين البلدين.وكانت حكومة الوفاق الوطني الليبية قد أعلنت في يوليو الماضي أن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني اتفق مع الرئيس التشادي في العاصمة إنجامينا على تعزيز التعاون الأمني ومراقبة الحدود المشتركة بين البلدين.