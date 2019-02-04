الإبراشي: جناح السعودية قدم صورة مشرفة بمعرض كتاب القاهرة الدولي

جدة - عبد المنعم البراشي :

أكد الإعلامي وائل الإبراشي، أن جناح المملكة العربية السعودية المشارك بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 50، نجح في تقديم صورة مشرفة عن ثقافة وتاريخ وحضارة المملكة، لافتًا إلى أن الجهات الحكومية ودور النشر السعودية المشاركة بالجناح قدمت منتجاً ثقافياً يليق بما تعيشه المملكة في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز والأمير محمد بن سلمان ولي العهد، منوهاً ان الجناح يعد بصدق سفيراً للمملكة

في الخارج.وأشاد الإبراشي خلال تفقده اروقة جناح المملكة ،بتنوع الجهات المشاركة بالجناح لما تقدمه من نتاج علمي وإرث ثقافي عن المملكة، إضافة إلى المعروضات من الكتب المختلفة التي تجذب كل رواد المعرض، كما استمع إلى شرح من ركن "السلام عليك أيها النبي" مستمعا إلى شرح الجديد بالمشروع والاستماع إلى " حياكة كسوة الكعبة" المشرفة المعروضةبركن الرئاسة العامة لشؤون الحرمين ،مشيدا بحسن التنظيم والتنسيق والإقبال الكبير للجناح ،معتبراً أن ذلك يكشف قيمة الثقافة السعودية التي باتت تحتل مكانة مرموقة لدى الشعوب العربية والإسلامية.وتجول الإعلامي في عدد من دور النشر السعودية، مثل جامعة الملك عبد العزيز والاصدارات التابعة لكلية الملك فهد الامنية، واصدارات وزارة الدفاع ومكتبة ابن رشد ودار العاصمة للنشر والتوزيع وحصل على بعض الكتب كهدايا ،مشيرا الى أن الكتاب السعودي أصبح مقصداً لكل رواد المعارض من كل الجنسيات ،مثمناً عمق العلاقات بين المملكة ومصر على كل المستويات ،فهما صمام أمان الأمة العربية والإسلامية