ترامب يريد إبقاء قوات أمريكية في العراق لمراقبة إيران

كتبت - سارة طارق:

قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب في مقابلة أذيعت أمس الأحد إنه يخطط لإبقاء قوات أمريكية في العراق لمراقبة إيران.

وصرح ترامب خلال برنامج "واجه الأمة" على شبكة "سي بي اس": "لدينا قاعدة عسكرية غير معقولة ومكلفة، قد بنيت في العراق، كما أنها تقع بموقع مثالي تستطيع منه متابعة جميع أنحاء الشرق الأوسط المضطرب بدلاً من الانسحاب."

تابع ترامب قائلا " إن هذا ما لا يفهمه الكثير من الناس، سنواصل المراقبة وسنستمر في الرؤية، وإذا كان أحدهم يتطلع إلى القيام باستخدام

أسلحة نووية أوأشياء أخرى فسوف نعرف ذلك قبل أن يفعلوا ".

يذكر أن الرئيس الأمريكى وبعض كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية، لطالما جادلوا بأن إيران تشكل تهديدًا أمنيًا خطيرًا للولايات المتحدة، وقد سحب الرئيس الأمريكي العام الماضي الولايات المتحدة من الصفقة النووية الإيرانية التى تمت في عهد أوباما، والتي وضعت قيودًا على البرنامج النووي للبلاد في مقابل تخفيف العقوبات، ولكن بعد الانسحاب من الصفقة قامت

الولايات المتحدة بفرض المزيد من العقوبات على إيران مما زاد التوتر بين البلدين.

و قد وصف ترامب اليوم الأحد أن إيران "دولة شريرة تقتل العديد من الناس".

من ناحية أخرى ذكرت المذيعة مارغريت برينان "يجب أن أقول أن رؤساء الاستخبارات يقولون إن إيران ملتزمة بهذه الاتفاقية النووية" ، لكن ترامب أعلن أنه يختلف مع رؤساء الاستخبارات، وأضاف أنه ليس عليه أن يوافق على أرائهم.

الجدير بالذكر أن ترامب أعلن في ديسمبرالماضى، أن القوات الأمريكية في سوريا ستعود إلى ديارها، رغم أن الإدارة الأمريكية وضعت منذ ذلك الحين شروطا بشأن الانسحاب، كما قال أن بعض هؤلاء الجنود سيذهبون الى القاعدة الامريكية فى العراق.