كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مرشحو الانتخابات العامة فى تايلاند يبدأون فى تسجيل أسمائهم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ المرشحون فى أول انتخابات عامة تجرى فى تايلاند منذ تسلم الجيش السلطة عام 2014 اليوم الاثنين، فى تسجيل أسمائهم وبياناتهم للمشاركة رسميا فى الانتخابات المقرر أن تشهدها البلاد فى 24 مارس القادم.

وذكرت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية أن مئات المرشحين من أحزاب مختلفة قد احتشدوا لتسجيل أسمائهم والأرقام التى سيتم وضعها إلى جانب أسمائهم فى بطاقات الاقتراع.

وحددت سلطات الانتخابات فى تايلاند يوم 24 مارس القادم لإجراء الانتخابات العامة فى البلاد بعد إصدار ملك تايلاند ماها فاجيرالونجكورن مرسوما ملكيا يسمح بإجراء أول انتخابات عامة فى البلاد منذ الانقلاب العسكرى الذى وقع عام 2014.. وينص المرسوم على سريان القوانين الانتخابية التى صاغتها الحكومة العسكرية.

يشار إلى أن آخر انتخابات شهدتها تايلاند قد جرت فى عام 2011.