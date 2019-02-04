“الكاف” يكشف عن مستجدات مباراة الوداد ولوبي ستارز بالرباط

استقر الإتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف” رسمياً على الحكم الشهير إيريك كاستان، لتولي قيادة مباراة فريق الوداد الرياضي وضيفه لوبي ستارز النيجيري، برسم الجولة الرابعة من دور مجموعات عصبة الأبطال الإفريقية.

المباراة التي سيستضيفها ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، ستكون بقيادة الحكم الغابوني رفقة مساعديه أنغيلو ماليكو، وتيوفيل فينكا.

وسيكون أمام ممثل الكرة الوطنية فرصة الاستفادة من عامل الأرض والجمهور، بحثاً عن ثلاث نقاط يضيفها إلى رصيده بدور المجموعات.

وتمكن رجال المدرب فوزي البنزرتي، من خطف نتيجة الفوز أمام لوبي ستارز ذهاباً،، بحصة هدف دون رد، في المباراة التي جمعت الطرفين على أرضية ملعب نامدي أزكيو ستاديوم، قبل 3 أيام.

هدف ممثل الكرة الوطنية الوحيد، كان بأقدام اللاعب محمد الناهيري، في حدود الدقيقة 20 من عمر المواجهة، من نقطة الجزاء.

يشار إلى أن الوداد عاد إلى صدارة المجموعة الأولى رفقة ماميلودي صن داونز من جنوب إفريقيا، برصيد ستة نقاط، في انتظار باقي المباريات المقبلة للمثل المغرب الوحيد بـ “تشامبيونز ليغ” الإفريقية، بعد إقصاء إتحاد طنجة بالأدوار التمهيدية.