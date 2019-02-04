حاتم عمور يطيح بالبيغ- صورة وفيديو

تمكن الفنان حاتم عمور، اليوم الاثنين، من الانقضاض على صدارة الفيديوهات الأكثر رواجا على “يوتوب” في المغرب، ويطيح بالرابور دون بيغ، الذي احتل الصدارة، منذ إصداره جديده “دمار نفسي”، قبل أسبوع.

وأصدر عمور، ليلة الجمعة الماضي، كليبه “آخر مرة”، الذي وجد استحسانا لدى الجمهور، وتقدم خلال الساعات الماضية في مراتب “الطوندونس” إلى أن احتل المركز الأول.

وتجاوزعدد مشاهدي كليب عمور الجديد، مليوني مشاهدة في 48 ساعة.

ولامست القصة، التي حكى عنها عمور في جديده، الفتيات بدرجة أولى، خصوصا من عاشت قصة تخلي شاب عنها.

وأعاد عمور المنافسة بين صنفي الراب والأغنية الشبابية، علما أن الفترة الماضية تفوق فيها صنف الراب، واستطاعت أغانيه السيطرة على “طوندونس يوتوب” في المغرب.