المدرسة الصيفية: الدراما في سياق تعلمي | مؤسسة القطان

القدس - بواسطة محمد عز العرب -

عن الفرصة

للعام الثالث عشر على التوالي، يعلن برنامج البحث والتطوير التربوي/مؤسسة عبد المحسن القطان، عن فتح باب التسجيل للمعلمين، للمشاركة في برنامج "الدراما في سياق تعلّمي/مستوى سنة أولى 2019"، الذي يتم تنفيذه من خلال المدرسة الصيفية التي ستعقد في الفترة بين 3- 13 تموز (يوليو) 2019.

بنية المدرسة

يتم تقديم برنامج "الدراما في سياق تعلّمي" من خلال مساقات تراكمية صيفية على مدار سنتين. وكي يتمكن المعلم المنخرط في البرنامج من اجتياز المستوى الأول، يتوجب عليه إتمام جميع المتطلبات النظرية والتطبيقية السنوية الواردة في كتيب الطالب.

أهداف البرنامج

يهدف البرنامج، بجميع مكوناته، إلى:

التكوّن الشامل لجميع المشاركين في فهم "الدراما في التعليم"، وكيفيات التخطيط لها، وتوظيفها منهجيًا وفنيًا.

تمكين المعلمين من تعليم الشكل الفني وتوظيفه في تعليم القضايا الحياتية والمنهاجية كسياق فعال وشكل ملهم. إعادة بناء مفاهيم التعليم والتعلم، وأدوار الفاعلين فيها، ضمن منظومة بيداغوجية تستند إلى مقاربات اجتماعية ونفسية حداثية. تمكين المعلمين من مراجعة مواقفهم من العملية التعلمية، ما يمكنهم من بناء صورة عن تصوراتهم وقناعاتهم السابقة، وذلك عبر الانخراط في ممارسات جديدة تفتح أمامهم ممكنات معرفية وبحثية توفر لهم قدرة على التطور المهني المستمر. تحفيز دافعية المشاركين باتجاه تطوير مستوى عالٍ من القدرة التخيلية والنقدية والتحليلية في مجالات التطبيق المهني المتصل بتوظيف الدراما في السياق التعلّمي ودورها فيه.

مدير المدرسة الصيفية/المدير الأكاديمي: وسيم الكردي.

القائمون على المساقات: وسيم الكردي (فلسطين)، مالك الريماوي (فلسطين)، معتصم الأطرش (فلسطين)، فيفيان طنوس (فلسطين)، ماغي هلسون (المملكة المتحدة)، وغيرهم من الأساتذة المتمرّسين في مجال الدراما في سياق تعلّمي، حيث سنقوم باستضافة أساتذة جدد في المدرسة الصيفية لهذا العام.

المستشار الرئيسي للمدرسة: البروفيسور ديفيد ديفيز (المملكة المتحدة).

شروط التسجيل لمساق السنة الأولى لبرنامج الدبلوم

أن يكون المتقدم معلمًا، أو يعمل مع الأطفال. يتعهد بالالتزام بنظام المدرسة كاملًا كما هو منصوص عليه في كتيب الطالب. أن يقوم بتعبئة النموذج الخاص بالمدرسة الصيفية.

آخر موعد لتسليم طلبات الالتحاق 31 آذار (مارس) 2019.

المصاريف المالية والمنح

يتكفل البرنامج بتغطية تكاليف المشاركة من حيث رسوم المساقات ووجبات الطعام لمن يتم اختيارهم، بينما يتكفل المشارك بتغطية تكاليف المواصلات، إضافة إلى دفع رسوم المشاركة الرمزية (100 دولار أمريكي) في حال قبوله/ـا.

ملاحظات

سيتم الإعلان عن مكان انعقاد المدرسة الصيفية لاحقًا. المساق محدود من حيث العدد بعشرين معلماً ومعلمة.

يمكنكم التعرف أكثر على برنامج المساقات الصيفية من خلال الروابط التالية:

للمعلومات التفصيلية، اضغطوا هنا.

كتيب الطالب، اضغطوا هنا.

إرشادات عامة حول المتطلبات الأكاديمية، اضغطوا هنا.

لتحميل طلب الالتحاق، اضغطوا هنا.

أو مراسلة منسق البرنامج يزن الشروف عبر البريد الإلكتروني: [email protected]، أو الاتصال على هاتف رقم: 2/2963281-02.