محمد صلاح يحصد جائزة جديدة في البريمييرليغ

القدس - بواسطة محمد عز العرب - حصد النجم المصري المحترف في الدوري الإنجليزي الممتاز، محمد صلاح، جائزة جديدة في ظل مواصلة تفوقه مع فريقه ليفربول منذ بداية الموسم.

وأعلنت رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية، فوز محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في كانون الثاني/يناير الماضي بالدوري الإنجليزي الممتاز، خلال الاستفتاء الذي أجرته في الأيام الماضية بمشاركة الجماهير.

وتنافس محمد صلاح على الجائزة مع ديفيد دي خيا وبول بوغبا وماركوس راشفورد ثلاثي مانشستر يونايتد، وليروي ساني لاعب مانشستر سيتي، وتروي ديني مهاجم واتفورد.

وتمكن صلاح خلال الشهر الماضي، من تسجيل 3 أهداف في 4 مباريات بالدوري الإنجليزي الممتاز، ليساعد ليفربول على البقاء في صدارة جدول ترتيب البريمييرليغ، ويظل منافسًا على لقب الهداف برصيد 16 هدفًا.

يذكر أن جائزة رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية، تختلف عن جائزة أفضل لاعب في الشهر، المقدمة من رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز.