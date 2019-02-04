مدرب ليفربول يتلقى صفعة قوية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تلقى مدرب ليفربول الإنجليزي، يورغن كلوب، صفعة قوية بعدما تأكد خضوع نجم فريقه لعملية جراحية من أجل التعافي من الإصابة التي تعرض لها.

وقال ليفربول، متصدر الدوري الإنجليزي لكرة القدم، إنَّ الجهاز الطبي للفريق، رأى أهمية خضوع المدافع جو غوميز، لعملية جراحية من أجل التعافي من الإصابة التي لحقت به في كانون الثاني/ديسمبر الماضي.

وأكد الجهاز الطبي، أنَّ الجراحة ستكون أفضل للاعب، كي يتعافى من إصابة الكسر في القدم.

وقالت شبكة "سكاي سبورت" اليوم الإثنين، إنَّ الجهاز الطبي متفائل حول إمكانية عودة جو غوميز، قبل نهاية الموسم الحالي، والمشاركة في المباريات.

وقال كلوب "هذا تراجع للاعب ولنا، لأنَّه قبل الإصابة كان في مستوى رائع، لكنه من المهم جدًا ألا يكون هناك أي مخاطرة من أجل حاضرنا ومستقبلنا، لذلك علينا أن نأخذ هذا الإجراء، وسيعود عندما يكون جاهزًا".

من جانبه، قال غوميز "من الواضح أن الغياب لفترة أكثر من المتوقع شيء محبط، لكن هذا جزء من اللعبة، أصعب جزء هو عدم قدرتي على مساعدة الفريق والمساهمة داخل الملعب، لذلك من المهم أن أستعد للعودة، وإجراء العملية سيساعد على ذلك".