انت الان تتابع تفاصيل خبر شاهد: الشيخ تميم يهدي أمير الكويت قميص منتخب قطر والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 4 فبراير 2019 02:29 مساءً - أهدى أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، نظيره الكويتي الأمير صباح الأحمد الجابر الصباح، قميص المنتخب القطري الذي تُوِّج بطلاً لكأس أمم آسيا 2019.

وخلال هذه المراسم، قال أمير قطر للشيخ الصباح: "لاعبو منتخبنا دائماً يذكرون دعمكم وتهانيكم"، ليردّ أمير الكويت: "إن شاء الله تفوزون بكأس العالم".

ووصل أمير قطر إلى الكويت ضمن زيارة رسمية سيُجري خلالها مباحثات مع نظيره الكويتي.

واستقبل أمير الكويت الشيخ تميم لدى وصوله، في الزيارة التي تستغرق يوماً واحداً، والتي سيُجري خلالها مباحثات، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء القطرية "قنا".

وزيارة أمير قطر الحالية للكويت هي الأولى منذ مايو 2018، وتأتي عقب جولة آسيوية أجراها الشيخ تميم الأسبوع الماضي، شملت كوريا الجنوبية والصين واليابان.

وكان أمير الكويت هنأ أمير قطر، أول من أمس السبت، بفوز المنتخب القطري لكرة القدم ببطولة كأس آسيا 2019.

والجمعة الماضي، تُوِّج منتخب قطر بكأس آسيا في نسختها الـ17، بعد فوزه على اليابان بثلاثة أهداف مقابل واحد، في المباراة التي جرت من دون جمهور قطري على الأراضي الإماراتية.

يشار إلى أن الكويت تبذل جهود وساطة لإنهاء الأزمة الخليجية المستمرة منذ يونيو 2017، عندما فرضت كل من الإمارات والسعودية والبحرين حصاراً على قطر.

كما شهدت العلاقات بين الكويت وقطر تطوراً ملحوظاً منذ بدء الأزمة، لا سيما في المجالات الاقتصادية والتنموية.