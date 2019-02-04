شكرا لقرائتكم خبر عن البحسني يلتقي أعضاء الهيئة الإدارية لنقابية هيئة التدريس بجامعة حضرموت والان مع التفاصيل

التقى محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني بمكتبه اليوم بالمكلا أعضاء الهيئة الإدارية لنقابية هيئة التدريس بجامعة حضرموت .

وفي اللقاء استمع المحافظ الى مطالب النقابة التي تُمثّل هيئة التدريس المساعدة وأسباب الإضراب عن التدريس الذي يدخل اسبوعه الرابع .

وأكد المحافظ حرص قيادة السلطة المحلية على دعم التعليم بمختلف مراحله وفي الأولوية التعليم الجامعي ، وأن مطالب هيئة التدريس ستلقى المتابعة والجلوس مع قيادة الجامعة لجدولة هذه المطالب وتنفيذها وفق برنامج مزمّن ومجدول .

كما أكد المحافظ أن المرحلة والظروف الحالية تتطلب تقديم تنازلات من الجميع حرصاً على المصلحة العامة وأن التعليم مهمة وطنية ، داعياً هيئة التدريس بالجامعة الى رفع الإضراب حرصاً على استمرار العملية التعليمية في الجامعة وعدم حرمان آلاف الطلاب من التعليم .

وقال المحافظ إن حرمان ابنائنا من التعليم لأي سبب كان وفي هذه الظروف الاستثائية أمر غير مقبول ، وللجميع أن يتخيّل ان كثيراً من ابنائكم في النقاط العسكرية وتحت أشعة الشمس يؤدّون واجبهم بإخلاص وتفانٍ وبعضهم بدون مرتبات لعدة أشهر ، وأي مطالبات هي حق للجميع لكن يجب ان لا نكون مذنبين في حق طلابنا وان نعمل على تقديم المصلحة العامة على اي مصالح ذاتية .

وأضاف المحافظ انني على ثقة ان هيئة التدريس على فهم ودراية وشعور بالمسؤولية والوضع الحالي ، وان قيادة السلطة المحلية حريصة على تلبية مطالبهم وستجتمع بقيادة الجامعة لتنفيذ ما هو ممكن وجدولة بقية المطالب .

وشكر أعضاء نقابة هيئة التدريس بالجامعة المحافظ لحرصه على الاجتماع بهم والاستماع لمطالبهم ، مؤكدين حرصهم على استمرار العملية التعليمية وأنهم سلكوا الطرق المشروعة للمطالبة بمستحقات هيئة التدريس ، وأكدوا حرصهم على عقد اجتماع طارئ بالجمعية العمومية بعد غدٍ الاربعاء وتقديرهم للجهود المبذولة من السيد المحافظ لدعم الجامعة ولقطاع التعليم بشكل عام .

هذا ووجه محافظ حضرموت باستكمال الاجراءات القانونية لصرف أراضي هيئة التدريس بالجامعة ، كما وجه بدعم نقابة هيئة التدريس للإيفاء بالتزاماتها الضرورية .

حضر اللقاء مستشار المحافظ د. عبود العبل ومدير عام مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل هاني البيض ومدير عام مكتب المحافظ م. صالح علي العوبثاني .