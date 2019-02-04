شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة دبي توقع مذكرة تفاهم لتطوير القدرات البشرية للإماراتيين والان مع التفاصيل

أعلنت مؤسسة الاتصالات المتخصصة (نداء)، المزود الحصري لشبكات الاتصالات الآمنة والمعتمد لدى حكومة دبي، توقيع مذكرة تفاهم مع جامعة دبي، إحدى مبادرات غرفة تجارة وصناعة دبي، وذلك لتنسيق جهود التعاون بين الجانبين في مجال تطوير القدرات البشرية وبرامج التعليم المستمر مدى الحياة المقدّم لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، وفقا للعين الإخبارية.

وقال منصور بوعصيبه، المدير التنفيذي لمؤسسة الاتصالات المتخصصة "نداء": "نلمس اليوم حاجة ماسّة لبناء علاقات فعالة بين الأوساط الأكاديمية والجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص بهدف ترسيخ مكانة الإمارات كواحدة من أفضل بلدان العالم، وهذا بالضبط ما تهدف مذكرة التفاهم التي أبرمناها مع جامعة دبي لتحقيقه، حيث سنسهم من خلال شراكتنا الإبداعية والمثمرة في تعزيز تبادل المعارف وحفز مسيرة الابتكار في دولة الإمارات، مع التركيز بشكلٍ خاص على تطوير المهارات والكفاءات لدى المواطنين الإماراتيين عبر تفعيل مشاركتهم في برامج التدريب والتعليم المستمر، وتشكل مواضيع تطوير الموارد البشرية والتعليم محور تعاوننا الاستراتيجي مع جامعة دبي".

وبموجب مذكرة التفاهم، سيتعاون الجانبان على 5 مواضيع أساسية هي: التعليم، وتدريب وتأهيل الطلاب، والتوظيف، والبحث والابتكار، والندوات الحوارية والمؤتمرات المشتركة. وللوفاء بالتزاماتهما بموجب بنود المذكرة، سيبحث الجانبان سبل تطوير تقنيات الاتصالات والمجالات التكنولوجية ذات الصلة، والتي تمثل مجال خبرة "نداء" باعتبارها المؤسسة الرائدة في قطاع الاتصالات المتخصصة.

من ناحية أخرى، وافق الجانبان على الشروع في البحوث والدراسات ذات الصلة، والتعاون للاستفادة قدر المستطاع من الموارد المشتركة المتاحة؛ كما سيلتزم الجانبان بتوفير الأدوات والأنظمة اللازمة لتسهيل تقديم الخدمات الحكومية المحلية.