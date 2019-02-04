شكرا لقرائتكم خبر عن بعد مضي أكثر من 53 يوما.. لا يزال مصير قضاة الجنوب مجهول النهاية والان مع التفاصيل

بعد مضي أكثر من 53 يوما على إضرابهم؛ لا يزال مصير قضاة الجنوب مجهول النهاية لاسيما أن مجلس القضاء الأعلى يتعمد تمديد تلك الأزمة التي تسببت بشلل تام في محاكم ونيابات الجنوب وزيادة المعانة، إضافة إلى ضياع حق المواطن في مختلف المناطق الجنوبية.

ويطالب قضاة الجنوب بحقوقهم وتسوياتهم أسوة ببقية القضاة في المحكمة العليا، وبالقضاة في المناطق الشمالية التي يغض الطرف عنها كثير من القضاة هناك، لأسباب عنصرية ومناطقية لا تخدم الوضع ولا تسهم في إنهاء الأزمة إطلاقا.

ويؤكد المواطن الحضرمي في محافظة حضرموت أن الجهات المعنية بهذا الأمر، تتعمد خلط الأوراق واشراك السياسة في الجانب القضائي؛ ليزج به في دوامات لا خلاص منها، تعمل بدورها على طمس القانون واستفحال الجريمة وتفشيها من خلال استطالة حل الأزمة.

ولم يعلن نادي القضاة الجنوبي عن أي موعد معين لإنهاء الإضراب، ولا زال النادي - الذي لم يتضامن معه القضاة في المناطق الشمالية - يكافح للوصول وإنتزاع حقه وفق ما اتاحه له القانون.

وفي حضرموت انقسمت أصوات الشارع إلى قسمين، منهم من يطالب بحل القضية وحسمها وسرعة مزاولة العمل أو الإكتفاء بافتتاحها وحسب دون حسم القضية، بينما تتعالى الأصوات الأخرى متضامنة مع نادي القضاة الجنوبي .. مبدية تعاونها ومؤازرتها للنادي ليسود الرضى كافة الأطراف ويعمل القضاة بكل أمانة ونزاهة في ظل القانون.

وأوضح 'عبدالله محسن الشادلي' مراسل "اليمن العربي" في حضرموت في مداخلة هاتفية مع برنامج محلي تبثه قناة المكلا، أن إضراب نادي القضاة الجنوبي في الـ9 من ديسمبر/كانون الأول جاء عقب نضال وصبر كبيرين بدءا من الإضراب التدريجي وحتى الشامل .. مؤكدا أن القاضي الجنوبي عانى من الظلم الشديد لأكثر من 20 عاما.. مضيفا أن القضاة يقدرون معاناة المواطن في الوقت الرهن، لكنهم يدعون إلى تقدير المطالب التي هم في صددها كونها لمصلحة المواطن في نهاية الأمر .. ومشيرا الى أن القضاة لا يطالبون بأي زيادة جديدة في مرتباتهم، وإنما يطالبون بحقهم الذي أتاحه لهم القانون فقط.

وكان قد أكد القاضي ' طه عمر الهدار' في حوار سابق أجراه موقع "اليمن العربي"، أن الإضراب جاء نتائج نضال طويل وصبر كبير تحمله القضاة، وأدى في النهاية إلى الوصول إلى الإضراب بعد لقاء تشاوري عقد في عدن، حيث قرر جميع القضاة سواء منتسبين للنادي أو غير منتسبين إليه، فقرروا الإضراب .. وكان في البداية الإضراب التدريجي ومن ثم الإضراب الشامل لأهم سبب وهو إطلاق التسويات التي تم إقرارها من مجلس القضاء، لكن تم التحجج أن لا بد أن يصدر رئيس الجمهورية قرارا كاشفا لقرار التسويات والإشكالية الآن ليست من رئيس الجمهورية بل من رئاسة مجلس القضاء.

مضيفا بالقول: "إن أكثر من يتحمل المسؤولية من وجهة نظري هو رئيس مجلس القضاء علي ناصر سالم وبعض الأعضاء، لكنه هو المتسبب الرئيسي فيها لأنه التقى برئيس في عدن والإضراب جاهز ولم يسلمه لرئيس الجمهورية، ولا أعتقد أن الرئيس كان سيمانع من الإمضاء عليها".

وكانت قد شملت مطالب القضاة الجنوبيين، التسويات، التطبيب، والحماية، وذلك أسوة ببقية القضاة في المحكمة العليا.

ويدعو القضاة الجنوبيين كافة المواطنين بأن يقدر تلك المطالب التي هي في النهاية تصب لصالح الجميع .. ومؤكدين أنه يجب على المواطنين أن يفهموا هذا الأمر ويؤازروهم في هذا الوقت العصيب.