شكرا لقرائتكم خبر عن بمشاركة السفير رياض العكبري.. ننشر تفاصيل الإجتماع الإقليمي العربي التحضيري بالقاهرة والان مع التفاصيل

شاركت اليمن ممثلة بالسفير رياض عمر العكبري المندوب الدائم للجمهورية اليمنية لدى جامعة الدول العربية في الاجتماع الإقليمي العربي التحضيري للجنة وضع المرأة في دورته 63، والذي عقد صباح اليوم بالقاهرة، برئاسة الوزيرة غنية الدالية وزيرة التضامن الوطني والاسرة وقضايا المراة في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، رئيس لجنة المراة ( د. 38), والسفيرة هيفاء ابو غزاله الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشؤون الاجتماعيةًفي جامعة الدول العربية.

ناقش الإجتماع مسودة البيان العربي للجنة وضع المرأة، كما هدف الاجتماع إلى تحديد التحديات الأساسية، وسبل تعزيز وضع سياسات الحماية الاجتماعية، وتوفير الخدمات العامة والبنى التحتية المستدامة في المنطقة العربية . كذلك تمت مناقشة التوصيات اللازمة لوضع أنظمة الحماية الأجتماعية التي تراعي احتياجات النساء والفتيات ، ومناقشة أهمية الخدمات العامة والبنية الأساسية المستدامة كمحرك أساسي لخلق فرص العمل من أجل سد الفجوة بين الجنسين في فرص العمل .

وقدمت السيدة لويا بانجيري مدير قسم المجتمع المدني في هيئة الامم المتحدة للمرأة، عرض التحضيرات الاقليمية للتقرير حول التقدم المحرز تنفيذ منهاج عمل بيجين بعد مرور خمسة وعشرين عاما.

كما القيت كلمات ومداخلات مختلفة اثرت الموضوعات المعروضة امام الاجتماع.