شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يدفع 300 مليون دولار تعويضات للكويت والان مع التفاصيل

دفعت العراق 300 مليون دولار أمريكي تعويضات للكويت، حسبما أفادت اليوم صحيفة الرأي الكويتية .

وقالت الصحيفة أن هذا المبلغ هو من التعويضات المحمولة على بغداد، بسبب الأضرار التي خلفها غزو الكويت في 1990.

وتوقف دفع التعويضات منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2014 بسبب التحديات الأمنية والمشاكل المالية التي واجهها العراق.

وبحسب الصحيفة، قبلت لجنة الأمم المتحدة المكلفة بالتعويضات في 2017 مقترحاً عراقياً بتخصيص 0.5 % من إيراداته النفطية في 2018، لسداد 4.6 مليارات دولار إلى الكويت، إلى غاية 2021.

وكانت اللجنة المذكورة قضت في 2000 بدفع العراق 14.7 مليار دولار للكويت تعويضاً عن خسائر الغزو.