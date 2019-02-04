شكرا لقرائتكم خبر عن مسام ينزع 2196 لغماً وذخيرة خلال الاسبوع الأخير من يناير الماضي والان مع التفاصيل

نزع مشروع مسام السعودي، خلال الأسبوع الأخير من يناير الماضي، 2196 لغماً وذخيرة غير متفجرة .

وقال بيان صادر عن مدير عام المشروع أسامة القصيبي، أن الفرق الهندسية الميدانية التابعة للمشروع نزعت في الأسبوع الأخير من يناير(كانون الثاني) الماضي 1025 لغماً مضاداً للدبابات، و32 مضاداً للأفراد.

وذكر مدير عام المشروع القصيبي إن "الفرق الميدانية نزعت في الأسبوع ذاته 1118 ذخيرة غير منفجرة، و21 عبوة ناسفة"، مضيفاً أن الفرق نزعت خلال يناير(كانون الثاني) الماضي 9379 لغماً، ليصل مجموع ما نزعه منذ انطلاق المشروع في يونيو(حزيران) الماضي ولغاية 31 يناير(كانون الثاني) الماضي 41013 تنوعت بين ألغام وعبوات ناسفة وذخائر غير منفجرة.

والمشروع السعودي لنزع الألغام (مسام) مشروع إنساني بحت، يهدف إلى تطهير الأراضي اليمنية من الألغام والذخائر غير المنفجرة التي أودت بحياة الآلاف من الأطفال والنساء والشيوخ وذلك من خلال زرع الأمان باليمن .

ويعتبر هذا المشروع استمرار لجهود المملكة العربية السعودية ومكانتها العالمية والفعالة في الأعمال الإنسانية، تهدف المملكة من المشروع السعودي لنزع الألغام (مسام) في اليمن إلى تطهير الأراضي اليمنية من الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة، وتدريب كوادر وطنيه يمنيه على نزع الألغام ووضع آلية تساعد اليمنيين على امتلاك خبرات مستدامة لنزع الألغام.

وتتضمن مراحل المشروع البدء بعمليات التحرك السريع للاستجابة للحالات الطارئة وتطهير المنطقة من الألغام والذخائر التي لم تنفجر، وتدريب وتجهيز الفرق المحلية، والقيام بعمليات التطهير الشاملة بما يتماشى مع المعايير الدولية المتعلقة بنزع الألغام.