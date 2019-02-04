شكرا لقرائتكم خبر عن انفجار قوي في سوق مكتظة في العاصمة الصومالية مقديشو والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

هزّ انفجار قوي صباح اليوم سوقاً مكتظة في العاصمة الصومالية مقديشو.

وقال مصدر أمني محلي في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية “وقع انفجار قوي في سوق حمرويني ، مضيفاً أنه لم تردنا أي تفاصيل حتى الآن، لكن المنطقة التي وقع فيها الانفجار هي سوق مكتظة”.

وأضاف المصدر “أن السوق تقع على مقربة من مباني بلدية مقديشو”.

ولم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن التفجير في العاصمة الصومالية.