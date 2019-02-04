ماذا قال الحريري عن زيارة البابا فرنسيس الى الامارات؟

وقد غرد الحريري عبر حسابه الخاص على تويتر قائلاً: "الزيارة التاريخية التي يقوم بها البابا فرنسيس لدولة الإمارات خطوة حضارية تشرق على العالمين الإسلامي والمسيحي بلغة الحوار والانفتاح والتسامح."
وأضاف: "تحية من لبنان العيش المشترك الى قيادة الإمارات وضيفها الكبير والتحية موصولة الى الامام الاكبر شيخ الازهر الذي تقدم المرحبين".
— Saad Hariri (@saadhariri)
الزيارة التاريخية التي يقوم بها البابا فرنسيس لدولة الامارات العربية المتحدة خطوة حضارية تشرق على العالمين الاسلامي والمسيحي بلغة الحوار والانفتاح والتسامح.تحية من #لبنان العيش المشترك الى قيادة الامارات وضيفها الكبير والتحية موصولة الى الامام الاكبر شيخ الازهر الذي تقدم المرحبين— Saad Hariri (@saadhariri) February 3, 2019
يذكر أن البابا فرنسيس سيقيم قداسا ضخما يوم الثلاثاء، ومن المتوقع أن يجتذب نحو 120 ألف شخص
ويشار الى ان البابا زار من قبل نحو 6 دول ذات أغلبية مسلمة، واستغل تلك الزيارات للدعوة للحوار بين الأديان، وإدانة العنف الذي يمارس باسم الدين، وسيزور البابا المغرب في شهر آذار المقبل.
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