تغريدة مثيرة من قطر على زيارة البابا فرنسيس للامارات

وفي هذا السياق، فقد غرّد أحمد بن سعيد الرميحي، مدير المكتب الإعلامي في وزارة الخارجية القطرية، على حسابه الرسمي على تويتر معتبرا أن زيارة البابا فرنسيس هي فرصة للتأكيد على "أكذوبة التسامح".
وفي التفاصيل، جاء هذا التعليق ردا على تغريدة أنور قرقاش، وزير شؤون الخارجية الإماراتية، على تويتر، الذي تحدث عن اهمية هذه الزيارة، كاتبا: "تأتي الزيارة التاريخية لقداسة بابا الكنيسة الكاثوليكية وفضيلة شيخ الأزهر لدولة الإمارات لتؤكد للعالم نهج دولتنا في التسامح والتعايش السلمي، مبادئ راسخة قامت عليها الإمارات منذ قيام الاتحاد، مسترشدين بارث وممارسة مؤسس دولتنا المغفور له بإذن الله الشيخ زايد."
— أحمد بن سعيد الرميحي (@aromaihi)
بل هذه فرصة للبابا أن يطلع على اكذوبة بلد التسامح والتعايش وعلى الوجة الاخر لدولتكم القائمة على القمع وسجن الابرياءواحياء خطاب الكراهية والفرقة بين الشعوب https://t.co/9lcENDGJjQ— أحمد بن سعيد الرميحي (@aromaihi) February 3, 2019
وردّا على هذه التغريدة، كتب الرميحي على تويتر: "هذه فرصة للبابا أن يطلع على اكذوبة بلد التسامح والتعايش وعلى الوجة الاخر لدولتكم القائمة على القمع وسجن الابرياء واحياء خطاب الكراهية والفرقة بين الشعوب."
ونتيجة لذلك، أثارت تغريدته بلبلة على تويتر، حيث بدا البعض مؤيدا لهذا الموقف، في حين اعتبر البعض الاخر أن هذا الكلام غير لائق، متوجهين للرميحي بالسؤال: "وأين التسامح في بلدكم؟".
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