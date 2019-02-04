انت الان تتابع كوبا تدعو للتعبئة العامة دفاعا عن فنزويلا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

دعا وزير الخارجية الكوبي برونو رودريجيز، اليوم الأحد، إلى التعبئة العامة للدفاع عن فنزويلا، ووقف التدخل الاستعماري في أمريكا اللاتينية، قائلًا على حسابه في تويتر: «الحكومة الأمريكية، وهي العقل الحقيقي المدبر للانقلاب والتظاهر ضد الرئيس نيكولاس مادورو في فنزويلا، وتهدد بشن عدوان عسكري على هذه الدولة الشقيقة، بالإضافة إلى ممارستها ضغوطا على أوروبا لتكون تابعة لها»، مضيفًا: «نعلن التعبئة جميعا، لوقف التدخل الاستعماري في أمريكا اللاتينية»، وفقًا لما ذكرته روسيا اليوم.

وأعرب الوزير الكوبي في مناسبات عديدة عن رفض بلاده التدخل في شؤون فنزويلا، وأكد تضامن هافانا مع الشعب الفنزويلي والرئيس نيكولاس مادورو. من جهة أخرى، أعلنت فرنسا، أنها تعتزم الاعتراف بزعيم المعارضة الفنزويلية خوان جوايدو رئيسا مؤقتا للبلاد، في حالة عدم إعلان الرئيس مادورو، عن إجراء انتخابات رئاسية مساء