فرنسا تعترف بخوان غوايدو رئيسا موقتاً لفنزويلا

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الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اعترفت فرنسا بالمعارض خوان غوايدو رئيساً لفنزويلا مكلفا إجراء انتخابات رئاسية جديدة، وذلك بعد انتهاء المهلة المحددة لنيكولاس مادورو للإعلان عن انتخابات رئاسية جديدة، وفق ما أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاثنين عبر تويتر. وقال ماكرون في تغريدة "للفنزويليين حق التعبير بحرية وديموقراطية. فرنسا تعترف بخوان غوايدو رئيساً مكلفاً تنفيذ عملية انتخابية"، وذلك بعد خطوة مماثلة من إسبانيا وبريطانيا.

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