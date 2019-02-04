أكّد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب سيمون أبي رميا أن "عنوان الحكومة الجديدة سيكون الإنتاجية وتحقيق الإنجازات".
وفي لقاء مع منسقي الهيئات المحلية في التيّار الوطنيّ الحرّ في قضاء جبيل، ذكّر بما حققه التيّار من تثبيت للشراكة الوطنية، وتأمين التوازن بين مختلف شرائح المجتمع اللبناني إيمانا منه بأن الميثاقية هي الضمانة الدستورية التي تريح الجميع، مشيرا الى "أننا استطعنا أن نثبت الشراكة من خلال إصرار التيّار الوطنيّ الحرّ والتمسك بعدالة التمثيل سواء على المستوى النيابي وقانون الإنتخابات أو على مستوى تشكيل الحكومة والتوازن والتمثيل الحقيقي الموجود فيها".
وشدد على أن "عنوان معركتنا القادمة هو الإصلاح الإقتصادي ومكافحة الفساد، وتحقيق الإنماء المتوازن فعليا وإحداث فرق نوعي وملموس في حياة المواطنين اليوميّة، ولن نتوانى عن محاسبة أي مقصّر وسنفضح المعرقلين لأننا شبعنا كيدية سياسية".
كانت هذه تفاصيل خبر أبي رميا: معركتنا المقبلة هي تحقيق الإصلاح الإقتصادي ومكافحة الفساد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.