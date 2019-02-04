أبي رميا: معركتنا المقبلة هي تحقيق الإصلاح الإقتصادي ومكافحة الفساد

أكّد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ​سيمون أبي رميا​ أن "عنوان ​الحكومة​ الجديدة سيكون الإنتاجية وتحقيق الإنجازات".

وفي لقاء مع منسقي الهيئات المحلية في التيّار الوطنيّ الحرّ في ​قضاء جبيل​، ذكّر بما حققه التيّار من تثبيت للشراكة الوطنية، وتأمين التوازن بين مختلف شرائح ​المجتمع اللبناني​ إيمانا منه بأن الميثاقية هي الضمانة الدستورية التي تريح الجميع، مشيرا الى "أننا استطعنا أن نثبت الشراكة من خلال إصرار التيّار الوطنيّ الحرّ والتمسك بعدالة التمثيل سواء على المستوى النيابي و​قانون الإنتخابات​ أو على مستوى ​تشكيل الحكومة​ والتوازن والتمثيل الحقيقي الموجود فيها".

وشدد على أن "عنوان معركتنا القادمة هو الإصلاح الإقتصادي و​مكافحة الفساد​، وتحقيق الإنماء المتوازن فعليا وإحداث فرق نوعي وملموس في حياة المواطنين اليوميّة، ولن نتوانى عن محاسبة أي مقصّر وسنفضح المعرقلين لأننا شبعنا كيدية سياسية".