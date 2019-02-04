فادي جريصاتي: سأعمل ليلا نهارا من أجل مصلحة الوطن واللبنانيين

لفت وزير ​البيئة​ السابق طارق الخطيب خلال تسلم وتسليم في ​وزارة البيئة​ إلى "أنني لم أنجح نجاحا كاملا في وزارة البيئة ولكن لم أفشل وضيمري بالملفات التي قاربتها مرتاح وحاولنا وجاهنا وحاربنا لنقوم بتغيير".

من جهته، أشار وزير البيئة ​فادي جريصاتي​ إلى "أننس سأعمل من أجل الوزارة وكلني فخر لانني أتسلم الوزارة من الخطيب الذي لا فسادا على يديه خاصة اننا متخرجين من مدرسة ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ ومدرسة "​التيار الوطني الحر​" وأشكر رئيس التيار ووزير الخارجية ​جبران باسيل​ تسميته لي وثقتته به ووزارة البيئة ليست تكريما بل ورثنا معركة نار ومسؤولية بجب أن نتحملها".

وأكد "أنني سأعمل ليلا نهارا من أجل مصلحة الوطن ومصلحة اللبنانيين".