فادي جريصاتي: سأعمل ليلا نهارا من أجل مصلحة الوطن واللبنانيين

لفت وزير البيئة السابق طارق الخطيب خلال تسلم وتسليم في وزارة البيئة إلى "أنني لم أنجح نجاحا كاملا في وزارة البيئة ولكن لم أفشل وضيمري بالملفات التي قاربتها مرتاح وحاولنا وجاهنا وحاربنا لنقوم بتغيير".
من جهته، أشار وزير البيئة فادي جريصاتي إلى "أننس سأعمل من أجل الوزارة وكلني فخر لانني أتسلم الوزارة من الخطيب الذي لا فسادا على يديه خاصة اننا متخرجين من مدرسة رئيس الجمهورية ميشال عون ومدرسة "التيار الوطني الحر" وأشكر رئيس التيار ووزير الخارجية جبران باسيل تسميته لي وثقتته به ووزارة البيئة ليست تكريما بل ورثنا معركة نار ومسؤولية بجب أن نتحملها".
وأكد "أنني سأعمل ليلا نهارا من أجل مصلحة الوطن ومصلحة اللبنانيين".
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