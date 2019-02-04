الأسمر هنأ بتشكيل الحكومة: لإعادة النظر بالسياسات التي أدت لمزيد من الافقار

هنأ رئيس ​الاتحاد العمالي العام​ في لبنان ​بشارة الأسمر​ في بيان "رئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون​، ورئيس الحكومة ​سعد الحريري​، ومن جميع الأحزاب والقوى التي ساهمت بأشكال مختلفة، بالتهنئة في التغلب على الصعوبات التي أعاقت ​تشكيل الحكومة​ لمدة تسعة أشهر، عانت فيها البلاد ما لم تعانيه من قبل على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والمالية والنقدية وكادت تهدد استقراره".

وثمن الأسمر "الموقف الوطني الداعم، والمسهل الذي لعبه رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ في هذا المجال". وقال:"إننا في الاتحاد العمالي العام نعتبر أن تشكيل الحكومة كان خطوة أساسية وضرورية ناضلنا وضغطنا من أجل قيامها بجميع الأشكال الممكنة. لكن هذه الخطوة يجب أن تكون منطلقا لمجابهة التحديات التي أسفرت عن الشلل الذي تسبب فيه التعطيل كل هذه المدة، وعن الفشل الذي نتج عن الممارسات والصراعات التي طبعت عمل الحكومة السابقة". وأضاف: "إن التحديات التي تواجه هذه الحكومة عديدة ومتنوعة، وفي مقدمها إعادة النظر بجميع السياسات التي أدت إلى المزيد من الإفقار و​الفساد​ وتعطيل المؤسسات وغياب البعد الاجتماعي في البرامج والرؤى الاقتصادية".