روحاني: ننتج 95 بالمئة من أدويتنا

لفت الرئيس الإيراني ​حسن روحاني​ إلى أن "95 بالمئة من ​الأدوية​ المستهلكة في البلاد، من إنتاج محلي"، مشيراً إلى أن "​ايران​ حققت تقدما في قطاع الصحة خلال الأعوام الأربعين الأخيرة".

وأشار إلى انه "ارتفع عدد الأطباء في البلاد من 14 ألفا قبل 1979 إلى 140 ألفا اليوم وارتفع عدد ​الطلاب​ الذين يتلقون تعليمهم في كليات الطب من 600 إلى 6 آلاف و100 طالب"، لافتاً إلى "أننا ننتج بأنفسنا 95 بالمئة من الأدوية التي نحتاجها، ونستورد 5 بالمئة وقبل الثورة كانت نسبة الاستيراد 75 بالمئة والإنتاج 25 بالمئة".