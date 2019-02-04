موغريني: الحل السياسي شرط تطبيع العلاقات مع نظام الأسد

أفادت مفوضة الأمن والسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغريني بان "التوصل إلى حل سياسي في سوريا تحت رعاية الأمم المتحدة من الشروط المسبقة لتطبيع العلاقات مع نظام بشار الأسد"، مشيرةً إلى أن "الاتحاد سيواصل دعمه للدول التي تستضيف اللاجئين السوريين على أراضيها".
وأشارت إلى "تنظيم مؤتمر بروكسل الثالث الداعم لسوريا، بين يومي 12و14 آذار المقبل"، داعيةً إلى التوصل لحل شامل في إطار حل الدولتين.
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