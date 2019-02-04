موغريني: الحل السياسي شرط تطبيع العلاقات مع نظام الأسد

أفادت مفوضة ​الأمن​ و​السياسة​ الخارجية ب​الاتحاد الأوروبي​، ​فيديريكا موغريني​ بان "التوصل إلى حل سياسي في ​سوريا​ تحت رعاية ​الأمم المتحدة​ من الشروط المسبقة لتطبيع العلاقات مع نظام ​بشار الأسد​"، مشيرةً إلى أن "الاتحاد سيواصل دعمه للدول التي تستضيف ​اللاجئين السوريين​ على أراضيها".

وأشارت إلى "تنظيم مؤتمر ​بروكسل​ الثالث الداعم لسوريا، بين يومي 12و14 آذار المقبل"، داعيةً إلى التوصل لحل شامل في إطار حل الدولتين.