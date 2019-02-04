ارتفاع عدد قتلى انفجار مقديشو إلى أكثر من 9 أشخاص

اعلنت الشرطة الصومالية عن ارتفاع عدد قتلى انفجار السيارة الملغومة في مقديشيو إلى 11 شخصا. وقد تبنت جماعة الشباب الصومالية هذا الانفجار القوي الذي هز سوقا مكتضة في العاصمة الصومالية.
وخسرت حركة الشباب بعد طردها من مقديشو عام 2011 معظم معاقلها، لكنها لا تزال تسيطر على مناطق ريفية شاسعة تشنّ منها اعتداءات وعمليات أخرى ضد أهداف حكومية وأمنية أو مدنية.
وتوعدت الحركة باسقاط الحكومة الصومالية المدعومة من المجموعة الدولية ومن قوة أميصوم الإفريقية التي تضمّ 20 ألف عنصر.
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