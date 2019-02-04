العبادي يهاجم ترامب بشأن الغاية من القواعد الأميركية في العراق

هاجم رئيس الحكومة ​العراق​ية السابق ​حيدر العبادي​، الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، بشأن تصريحاته حول الغاية من بقاء ​القوات الأميركية​ في العراق، قائلا: "الحديث عن قواعد أميركية وعن استخدامها لمواجهة دول جوار يتعارض مع ​الدستور​ العراقي والاتفاقيات بين العراق و​الولايات المتحدة​، والتي تم التوافق عليها في كل مراحل المشاركة الأميركية ضمن ​التحالف الدولي​ لمقاتلة تنظيم "داعش" الارهابي".

ولفت إلى ان "العراق حرص على أن تكون المشاركة الأمريكية ضمن ​قوات التحالف الدولي​ وفقا للسيادة العراقية لأغراض الدعم اللوجستي والاستخباري والتدريب العسكري"، مشيراً إلى أن "الحديث عن قواعد عسكرية أميركية في العراق لأهداف المواجهة يُعقد العلاقة مع دول الجوار ويُعرض العلاقة مع الولايات المتحدة إلى أزمات غير متوقعة، ويخل بسيادة واستقلالية العراق".

وشدد على "ضرورة أن تراجع ​الإدارة الأميركية​ موقفها وتعيد النظر بهذه التصريحات التي تزعزع العلاقة بين ​بغداد​ و​واشنطن​، وتخلق أجواء سلبية غير مبررة"، داعياً ​الحكومة العراقية​ إلى "تأكيد موقفها الثابت بعدم جواز استخدام الأراضي العراقية ضد أي دولة جارة ومن أي جهة كانت".