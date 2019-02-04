خارجية الاردن: لتأمين عودة النازحين السوريين إلى بلادهم لحل مشكلة الركبان

أكدت وزارة الخارجية الأردنية أن "الحل الجذري لمشكلة مخيم الركبان جنوب شرقي سوريا، يكمن في تأمين عودة النازحين السوريين إلى بلادهم"،مشيرةً إلى أن "موضوع تجمع الركبان للنازحين السوريين في الأراضي السورية ليس مسؤولية أردنية، وأن التركيز الأممي يجب أن لا يقتصر على توفير المساعدات الإنسانية والتي تعتبر حلا مؤقتا للمخيّم، ولكن يجب حل المشكلة عن طريق تفكيك المخيّم والسماح لقاطنيه بالعودة لمدنهم وقراهم الأصلية".
ولفتت إلى أن "هناك مباحثات تجري بالتعاون مع الجانبين الروسي والأمريكي في هذا الشأن".
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