تأجيل محاكمة رئيس نادي الصيد السابق بتهمة التزوير لجلسة 3 أبريل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

قررت الدائرة 17 جنايات الجيزة، المنعقدة بزينهم، اليوم الإثنين، محاكمة رئيس نادي الصيد السابق (مخلى سبيله) لاتهامه بإتلاف سجلات حضور الجمعية العمومية لإخفاء واقعة تزوير توقيعات أعضاء النادي، لجلسة 3 أبريل المقبل.

صدر القرار برئاسة المستشار جمال عبد اللاه، بعضوية المستشارين عبدالناصر أبو الوفا و إيهاب محمد ومحمد مصطفى وسكرتارية صلاح مصطفى

وكشفت تحقيقات النيابة، أن رئيس نادى الصيد السابق "ع. ا" قام بتزوير نتيجة إحدى الجمعيات العمومية بنادي الصيد وقت توليه منصب رئاسة النادي.

وأضافت التحقيقات أن المتهم تعمد إتلاف مستندات تخص الجمعية العمومية عمدًا لتزوير النتيجة.