حملة تموينية لضبط الأسواق في الوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلنت مديرية الشئون الصحة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الاثنين، عن إعدام 66 كيلو جرام، أغذية متنوعة فاسدة ومنتهية الصلاحية، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي في حملة شملت مراكز المحافظة الخمسة.

وأكدت وكيل الوزارة، الدكتورة السيدة علي مشرف، ضبط أغذية فاسدة متنوعة في حملة مشتركة مع مديرية التموين وإدارة الطب الوقائي بقطاع الصحة، بقيادة الدكتور صلاح محمد، مدير الإدارة، وجرى تحرير محاضر بها، وأمرت النيابة العامة بإعدام هذه الأغذية لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

من جانبه أوضح الدكتور صلاح محمد، مدير إدارة الطب الوقائي بمديرية الصحة، أن الكميات التي جرى إعدامها تنوعت ما بين خضار طازج، ولحوم مصنعة ومخبوزات وحلويات مختلفة الأنواع، جرى ضبطها في حملة مشتركة مع مديرية التموين ومباحث التموين، داخل محلات تجارية وأسواق في مدن وقرى المراكز الإدارية الخمسة.