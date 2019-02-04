بالصور.. محافظ جنوب سيناء يتفقد الخدمات في مستشفى شرم الشيخ الدولي

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – أية السيد
تفقد اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء اليوم الاثنين، مستشفى شرم الشيخ الدولي للاطمئنان على الخدمات الطبية والصحية المقدمة للمرضي، خلال زيارة مفاجئة.
وزار المحافظ، غرف المرضي وغرفة العناية المركزة، والتقي ببعض أهالي المرضي الذين أثنوا على الخدمات الطبية المقدمة في المستشفى.
وأثنى المحافظ على مستوى الخدمات الطبية، وشدد على حسن التعامل مع أهالي المرضي ومراعاة قلقهم على ذويهم.
رافق المحافظ خلال جولته اللواء محمود السولية، رئيس مدينة شرم الشيخ، والدكتور محمود سعيد مدير عام مستشفى شرم الشيخ.
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