كأحجار الدومينو.. دول أوروبية تعترف بـ"جوايدو" رئيسًا لفنزويلا

محمد اسماعيل - القاهرة - كاركاس- (أ ف ب):

اعترفت إسبانيا وبريطانيا، الاثنين، رسميًا بزعيم المعارضة الفنزويلية خوان جوايدو كرئيس بالوكالة بعدما رفض الرئيس نيكولاس مادورو الدعوة لإجراء انتخابات رئاسية ضمن المهلة التي حددتها دول أوروبية له من أجل ذلك.

وقال رئيس الوزراء بيدرو سانشيز للصحفيين إن "الحكومة الإسبانية تعلن اعترافها رسميا برئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية (البرلمان) السيد خوان جوايدو ماركيز كرئيس فنزويلا بالوكالة"، داعيا جوايدو لإجراء انتخابات في أقرب وقت.

وتابع سانشيز "شرعية خوان جوايدو الديموقراطية تأتي من كونه رئيساً للجمعية الوطنية بعد آخر انتخابات حرة وديموقراطية معترف بها من المجتمع الدولي".

وعبر رئيس الوزراء الإسباني كذلك عن نيته رفع "خطة مساعدة دولية" مع الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة "لمعالجة الأزمة الإنسانية الخطيرة التي تمرّ بها فنزويلا على وجه السرعة".

واعترفت المملكة المتحدة من جهتها بخوان جوايدو رئيساً بالوكالة، وفق ما أعلن الاثنين، وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت.

وقال هانت في تغريدة "نيكولاس مادورو لم ينظّم انتخابات رئاسية خلال مهلة الثمانية أيام التي حددناها. ولذلك، فإن المملكة المتحدة تعترف الآن مع حلفائها الأوروبيين بجوايدو رئيساً دستورياً بالوكالة إلى حين التمكن من إجراء انتخابات موثوقة".

وكانت إسبانيا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وهولندا والبرتغال قد منحت في 26 يناير مهلة ثمانية أيام لمادورو للإعلان عن إجراء انتخابات رئاسية جديدة تحت طائلة اعترافها بجوايدو رئيساً. وانضمّت النمسا الأحد إلى تلك الدول السبع.

وفي مقابلة مع قناة "لا سكستا" الإسبانية عرضت الأحد، رفض مادورو تلك المهلة، مُعلنًا بأنه لن يظهر "تراخياً بوجه ضغوطات" من يطالبون برحليه.