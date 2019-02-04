بالصور.. "كوكب الشرق" تتصدر الأجندة الثقافية في الغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية - مروة شاهين:

نظم فرع ثقافة الغربية، اليوم الاثنين، مجموعة من الأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية بالمواقع التابعة له في مقدمتها حلول ذكرى وفاة كوكب الشرق أم كلثوم.

وعقد بيت ثقافة الفريق سعد الدين الشاذلي في بسيون، محاضرة بعنوان "كوكب الشرق" احتفالا بذكرى وفاة سيدة الغناء العربي، واستعراض فيها السيرة الذاتية لكوكب الشرق وأهم المحطات الفنية في حياتها.

ونظمت مكتبة أبو صير الثقافية بمركز سمنود، ندوة بعنوان "كوكب الشرق ودورها الوطني" وتناولت أهم الشخصيات السياسية والفنية في مسيرة أم كلثوم وحبها الشديد للجيش المصري، ومساهماتها في المجهود الحربي.

وأقام قصر ثقافة طنطا محاضرة بعنوان "احترام العادات البيئية التي نعيشها" تناولت مفهوم العادات والتقاليد وتأثيرها على سلوك الإنسان، وضرورة البعد عن المفاهيم الخاطئة التي تندرج تحت مسمى العادات والتقاليد والموروثات، فيما اختتمت مكتبة الأطفال في "سبرباي" احتفالاتها بذكرى ثورة 25 يناير من خلال ورشة فنية لرسوم الأطفال بعنوان "يناير ثورة شعب".