بالصور.. تشميع 5 محلات لممارستها أنشطة بدون ترخيص في بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

واصلت الأجهزة التنفيذية في حي الضواحي في محافظة بورسعيد، حملاتها، اليوم الاثنين، على المحال العامة، لمراجعة التراخيص الخاصة بها ورصد المخالفات.

وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع 5 محال، لممارستها أنشطة بدون ترخيص، كما جرى رصد عدد من المخالفات للمحال الأخرى.

من جانبه، شدد السعيد رخا، رئيس حي الضواحي، في تصريحات صحفية، على ضرورة إزالة كافة المخالفات وتحرير محاضر بها، فضلا عن استمرار الحملات لمراجعة كافة تراخيص المحلات والتزام أصحابها بالنشاط المرخص لهم به.