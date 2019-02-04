البورصة تبدأ تفعيل مذكرة تفاهم مع تونس تمهيدا لاجتماعات اللجنة العليا المشتركة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

بدأت البورصة المصرية، تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة مع البورصة التونسية ضمن الاتفاقيات التي وقعها الجانبان على هامش اجتماع اللجنة العليا المصرية التونسية المشتركة نهاية عام 2015، وذلك لتعزيز سبل التعاون في مجال سوق المال، بحسب بيان من البورصة اليوم الاثنين.

وقالت البورصة إن ذلك يأتي في إطار التحضيرات الجارية لانعقاد الدورة السابعة عشر للجنة العليا المشتركة بين البلدين، المزمع أن تستضيفها تونس في الربع الأول من عام 2019.

وأضافت البورصة أنها استقبلت على مدار اليومين الماضيين، وفداً من قيادات سوق المال التونسي ضم صالح الصايل رئيس هيئة سوق المال التونسي، وبلال سحنون مدير عام بورصة الأوراق المالية بتونس، وماهر الزواري مدير عام التونسية للمقاصة، ودلندة بيو رئيس جمعية وسطاء البورصة.

وشهد وفد قيادات سوق المال التونسي افتتاح جلسة تداول اليوم الاثنين بالبورصة المصرية، كما التقى الوفد كافة أطراف سوق المال المصري من البورصة المصرية، وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، وممثلي عدد من شركات الوساطة في الأوراق المالية، وفقا للبيان.

واستعرض قيادات البورصة المصرية ممثلين عن القطاعات المختلفة خلال 5 ورش عمل، تطورات الأداء وخطط التطوير التي تمت والمستهدفات المستقبلية لبحث إمكانية التعاون وتبادل الخبرات بين البورصتين.

وقال محمد فريد رئيس البورصة المصرية، إن تفعيل الاتفاق المشترك يأتي في إطار حرص إدارة البورصة على تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين بورصات المنطقة، وتقوية دور أسواق المال في دعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية بين البلدين لتعزيز النمو الاقتصادي، وتوفير فرص عمل تسهم في تحسين أحوال الناس المعيشية.