لأول مرة.. عروض الصوت والضوء باللغة الصينية في الهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أطلقت شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية، أول عرض للصوت والضوء باللغة الصينية بمنطقة الهرم خلال احتفالية كبيرة أقامتها الشركة بالتعاون مع المركز الثقافي الصيني بحضور شي يو وين مدير المركز الثقافي الصيني وليو يونج فينج الوزير المفوض لسفارة جمهورية الصين الشعبية بالقاهرة وكبار المسئولين على الجانبين ومجموعة من الإعلاميين الصينين والمصريين وشخصيات عامة في المجال السياحي والثقافي وعدد كبير من الجالية الصينية المقيمة بمصر حوالى 2000 مدعو.

وقالت الشركة في بيان اليوم، إن البرنامج الحفل احتوى على العديد من الفقرات حيث تم استقبال الضيوف في جو فرعوني مهيب ورقصات الخيل والمزمار المصري.

ووجه سامح سعد رئيس الصوت والضوء، شكره إلى الدكتور شريف مندور الذي أزال كل المعوقات وساعد كثيرا فى الانتهاء منه بشكل أسرع كما شكر الدكتور حسين إبراهيم المستشار الثقافي بالصين والذي أشرف على ترجمة العرض كهدية منه وكل القائمين على إخراج هذا العمل التاريخي.

من جانبها، عبرت ليو يونج فينج، عن امتنانها باهتمام الصوت والضوء بالسائح الصيني ووجود عرض للصوت والضوء باللغة الصينية في أهم مناطق العالم جذبا للسياحة.

وبدأت إشارة البدء لتعلن أول عرض للصوت والضوء بالصيني والذي شاهده الجميع، وقد عبر الصينين عن مدى إعجابهم وسعادتهم بوجودهم بين أحضان الحضارة الفرعونية وسماعهم لغتهم والتى سهلت عليهم الكثير في اكتشاف المزيد من أسرار هذه الحضارة.

كما أهدت شركة مصر للصوت والضوء هدايا تذكارية للسيد شى يو وين والسيدة ليو يونج فينج كرسالة شكر وعرفان لما قدموه من مجهودات كبيرة في هذا العمل العظيم.

يذكر أن عرض الصوت والضوء باللغة الصينية، يقدم يوميا ماعدا يوم الخميس الساعة السادسة مساء بمنطقة الهرم وعن منطقة الكرنك فيقام أيضا الساعة السادسة مساء يوميا بناء على حجز مسبق وذلك اعتبارا من السبت القادم وحتى نهاية شهر فبراير الحالي.