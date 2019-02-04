فيرنز إن بيتالز يُعلن عن تسليم هدايا عيد الحب في دبي خلال ساعة...

دبي، الإمارات العربية المتحدة -الاثنين 4 فبراير 2019 [ ايتوس واير ]

(بزنيس واير)- يُعلن "فيرنز إن بيتالز"، الموقع الإلكتروني الشهير المختص في تقديم الهدايا، بكل فخر عن خدمة تسليم هدايا عيد الحب خلال ساعة واحدة في دبي. ويُمكن للعملاء، من خلال هذه الخدمة الجديدة، أن يرسلوا هدايا عيد الحب إلى أحبائهم في دبي في أقصر وقت ممكن بطريقة خالية من المتاعب. ونظراً للزيادة الكبيرة في فترات تسليم الهدايا الناجمة عن الإقبال عليها في عيد الحب، ستكون خدمة التوصيل خلال ساعة واحدة مصدر راحة كبيرة بالنسبة للعملاء. تشغل العلامة التجارية الشهيرة موقعها في سوق تقديم الهدايا عبر الإنترنت منذ أكثر من عقدين من الزمن، وتواصل ابتكار خيارات أفضل لتقديم الهدايا والتسليم الفوري في كل مناسبة لجعل عملية إنتقاء الهدايا أكثر سهولة وملاءمة للعملاء.

ومع اقتراب عيد الحب، تقدّم شركة "فيرنز إن بيتالز" مجموعة مذهلة من هدايا عيد الحب الرومانسية الحصرية، بما في ذلك الشوكولاتة على شكل قلب وباقات الزهور الفاخرة والسلال المذهلة ومجموعة هدايا للعناية بالجسم، فضلاً عن توفير الهدايا ذات الطابع الشخصي في دبي. كما أنها استقدمت مؤخراً إلى دبي نموذج إهداء التجارب الذي يتيح لعملائها خوض تجارب لا تنسى. وكجزء من تجارب "فيرنز إن بيتالز"، تقدم الشركة خدمات التزيين الفاخر بالزهور والبالونات والتي يُمكن للعملاء الاستفادة منها في حفلات أعياد الميلاد وليالي الزفاف والأمسيات الرومنسية، وغيرها. وإلى جانب الزهور والشموع العطرية، تُستخدم بالونات مزودة بأضواء "إل إي دي" لتزيين الغرف، وتبقى مضاءة لمدة تتراوح بين 6-8 ساعات وتُضيء الغرفة بإنارتها الخافتة.

قال راجيش كومار، رئيس قسم الأعمال لدى "فيرنز إن بيتالز" في الإمارات العربية المتحدة، في سياق تعليقه على خطة تقديم المجموعة الجديدة من هدايا التجارب في دبي: "سنقوم بزيادة إضافات جديدة إلى خدمات إهداء التجارب لدينا بحيث تشمل وجبات عشاء رومانسية في فنادق فاخرة في دبي، ورحلات سفاري صحراوية مسائية تتضمن النقل الشخصي في سيارة ’رولز رويس‘، ووجبات عشاء رومانسية تتضمّن تجربة مشاهدة النافورة الموسيقية في المطعم الكائن في الطابق العلوي من برج خليفة". كما أنه ذكر أنه سيتم تقديم هذه الخدمات بغية تزويد عملائنا بتجربة إهداء مترفة.

لدى "فيرنز إن بيتالز"، حتى الآن، مركز عمليات واحد فقط في دبي. وسعياً لتحقيق المزيد من التوسع في الإمارات العربية المتحدة، قرّرت شركة "فيرنز إن بيتالز" افتتاح مركز عملياتها الجديد في أبوظبي في الربع القادم. وفي ظل وجود متجر الهدايا المادية والزهور في أبوظبي، سيتمكن العملاء من إرسال الهدايا إلى أحبائهم في أبوظبي خلال ساعة واحدة.

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